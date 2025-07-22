Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de katıldığı programda hem ulaştırma alanındaki büyük projeleri hem de kişisel siyasi geleceğini kamuoyuyla paylaştı. Programda bugüne kadar yapılan yol çalışmaları, devam eden projeler, trafik kazalarına karşı alınan önlemler ve altyapı sorunlarına değinen Arıklı, açıklamasının sonunda siyaseti bırakmaya hazırlandığını belirterek dikkat çekici bir çıkış yaptı.

“Siyasette son dönemimi yaşıyorum. Veda ederken güçlü ve başarılı bir tablo bırakmak istiyorum. Bu benim partime, ülkeme ve aileme karşı sorumluluğum.”

"Aileme söz verdim, siyaseti bırakıp akademiye döneceğim"

Katıldığı programda, aktif siyasi yaşamını 65 yaşında noktalama kararlılığını da paylaşan Arıklı, bu kararının yıllardır planlı olduğunu belirtti. Ailesine ve kendisine verdiği sözü hatırlatan Arıklı, siyasetten sonra akademik hayata dönmeyi planladığını söyledi.

“Aileme yıllar önce bir söz verdim. 65 yaşında siyaseti bırakıp üniversite hayatıma, akademik çalışmalara döneceğim. Bu kararlılığım değişmedi. Son görev dönemimde elimden gelenin en iyisini yapmak, iz bırakmak istiyorum.”

Dağ yolu projesinde tarih belli: 15 Ağustos’ta ilk kazma vurulacak

Bakan Arıklı, programda Girne-Değirmenlik (dağ yolu) projesiyle ilgili uzun süredir kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine netlik getirdi. Projenin tamamlandığını, ihalenin sonuçlandığını ve yüklenici firmanın 15 Ağustos’ta sahaya ineceğini açıkladı. Dağ yolunun modern, güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi için tüm teknik hazırlıkların yapıldığını söyleyen Arıklı, vatandaşlardan da sabır ve destek beklediklerini ifade etti.

“Bir kesim bu yolla ilgili hiçbir şey yapılmıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Oysa ihale tamamlandı, firma hazır. 15 Ağustos’ta ilk kepçe vurulacak. Yol hem konforlu hem güvenli olacak.”

Ağır tonaja karşı elektronik kantar sistemi: Belediyelere zorunluluk geliyor

Arıklı, dağ yolunun sık sık bozulmasının en önemli nedenlerinden birinin aşırı yüklü ağır vasıtalar olduğunu belirtti. Bu sorunu kalıcı şekilde çözmek amacıyla ülke genelinde elektronik kantar sistemine geçileceğini açıklayan Arıklı, belediyelere kantar kurma zorunluluğu getirmek için yasal düzenleme yapılacağını duyurdu.

“Yollarımız 20-25 ton taşıma kapasitesine göre yapılıyor. Ama bazı firmalar, özellikle taş ocakları, beton santralleri 35-40 tonluk araçlarla yolları parçalıyor. Bu kabul edilemez. Elektronik kantar sistemine geçiyoruz. Artık hoyratça yük taşınmayacak.”

Kuzey Çevre Yolu: “Zamandan da yakıttan da tasarruf sağlıyoruz”

Bakan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun ülke trafiğine büyük rahatlama getirdiğini söyledi. Yolun omurgasının Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğiyle tamamlandığını, ancak ışıklandırma ve peyzaj düzenlemelerinin sponsorlar aracılığıyla sürdüğünü belirtti. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli araç kullanmalarını isteyen Arıklı, projeye destek veren firmalara da teşekkür etti.

“Sponsorlarla çalışıyoruz çünkü mali kaynak sınırlı. Bazı çemberlerin aydınlatması için bir firma 680 bin sterlin harcadı. Devlet kasasından tek kuruş çıkmadı.”

163 kilometre yeni yol yapıldı: “Bu hükümet rekor kırdı”

Görev süresi boyunca ulaştırma alanında yapılan yatırımlara dair çarpıcı rakamlar paylaşan Arıklı, toplam 163 kilometre yeni yolun tamamlandığını açıkladı. “Bu, 50 yılda yapılamayanın üç yılda yapılması demektir” diyen Arıklı, özellikle Kuzey Çevre Yolu, İskele-Boğaz hattı, Akçay-Ülkü yolu, Güvercinlik-Çayönü yolu ve Balalan-Yenierenköy yollarının tamamlandığını belirtti.

“51 yılda 52 hükümet kurduk. İstikrarsızlıkla bu işler olmaz. Şimdi ilk kez 38 ayını tamamlayan bir hükümet var. Biz bu sayede plan yapabiliyor, uygulayabiliyoruz.”

“Ercan Havalimanı ve 4.5G: yıllarca konuşulanlar bizimle gerçekleşti”

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda yaşanan krizin hükümetin kararlı adımlarıyla çözüldüğünü ve havalimanının kapasitesinin %25 oranında arttığını söyledi. Bu sayede sadece son üç ayda Maliye’ye 350 milyon TL katkı sağlandığını belirten Arıklı, aynı zamanda 2008’den beri gündemde olan 4.5G mobil internet projesinin de kendi dönemlerinde başarıyla hayata geçtiğini ifade etti.

Toplu taşıma ve fiber internet sırada

Arıklı, önümüzdeki dönemin en öncelikli projeleri arasında ülke genelinde evden eve fiber internet altyapısı ve modern toplu taşıma sisteminin yer aldığını vurguladı. Bu iki projeyi hayata geçirerek görev süresini tamamlamayı hedeflediğini ifade eden Arıklı, “Bu iki büyük hamleyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital ve fiziksel altyapı haritası değişecek” dedi.