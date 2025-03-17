Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Bağımsızlık Yolu Partisi’nden yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.