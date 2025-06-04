Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Tatil Evleri Yasa Tasarısı"nı (ivedi) görüştü. Söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk olarak “Tatil Evleri Yasa Tasarısı"nı (ivedi) ele aldı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yetkililer ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy katıldı.