Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite bugün, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında saat 09.00’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladıktan sonra, madde madde görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Tasarının 3’üncü okunuşu haftaya gerçekleştirecek.

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 19’uncu maddesinde yer alan topluluk malları, Yasası’nın mevcut halinde; ‘Bir köy veya mahalle kurma, tarıma elverişli hale getirme, toprak koruma, madencilik ve kamu hizmeti ile ilgili bir yükümlülük amaçlarından herhangi biri için topluluk malı olmaktan çıkarılabilir’ şeklinde düzenlenmiştir. Sayılan amaçlar arasına ‘Sanayi Bölgeleri Kurmak’ ifadesi eklenerek, bu bölgelerin sanayi amaçları için de kullanılabilmelerine olanak sağlamak ve 19’uncu maddenin (d) bendinde yer alan ‘erkek sakinleri’ ifadesi kaldırılarak yerine ‘seçmen kütüğünde kayıtlı olanlar’ ifadesi konmak amacıyla Taşınmaz Mal ( Tassarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan komite toplantısına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale R. Rogers katıldı.

Komite toplantısında, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili davetliler de yer aldı.