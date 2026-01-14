Kamuda yetkili beş sendika, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermek amacıyla bugün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında Grand Pasha Otel önünde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kamuda yetkili beş sendika, vergi matrah dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmemesini, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasını ve hükümetin icraatlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Sendikalar, yürüyüş kapsamında Başbakan Ünal Üstel’in basın toplantısı düzenlediği Grand Pasha Otel önüne geldi. Sendika yetkilileri otel içerisine girmek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Otel önünde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, otelin halka açık olup olmadığını sorarak, “Tüm oteli bu basın toplantısı için mi kapattınız? Bırakın içeri girelim. Gerekirse basın toplantısının yapıldığı kapının önünde durun ve bizi içeri almayın” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle sendika temsilcilerinin otele girişine izin vermezken, taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede yatıştırıldı.