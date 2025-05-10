

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun organizasyonuyla 4 Mayıs'ta başlayan ve 10 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla sona eren “Hülya Avşar Cup 2025”, 17 ülkeden 398 sporcunun katılımıyla adanın spor turizmi potansiyelini gözler önüne serdi. Turnuvanın final maçları büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Final gününde ünlü sanatçı Hülya Avşar, gösteri maçı yaptı.

Hülya Avşar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşılaşma öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avşar'ın Kıbrıs'a olan sevgisini ve bu tür organizasyonların önemini vurguladı. Avşar ise turnuvanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu'na teşekkür etti.

Turnuvanın büyük ödülü 1 milyon Türk Lirası olarak belirlenmişti. Hülya Avşar, gösteri maçında partneriyle birlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerii takdim edilecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, turnuvanın organizasyonunun büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, bu tür etkinliklerin adanın uluslararası spor camiasındaki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

Hülya Avşar Cup 2025, sadece bir tenis turnuvası olmanın ötesinde, Kuzey Kıbrıs'ın spor turizmi ve uluslararası etkinliklerdeki ev sahipliği yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.