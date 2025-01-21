Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Başbakanlık önünde, yeni belirlenen asgari ücreti protesto etti, asgari ücret masasının anlamını yitirdiğini belirtti ve özel sektör çalışanlarını mücadeleye çağırdı.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Eğer korkup köle olmak istemiyorsanız cuma günü saat 18.00’de Dereboyu Pronto çemberinde buluşup, Başbakanlık önünde mücadele ateşini yakalım. Siz de bu ateşe katkı koyun, bir odun da siz getirin, yoksa meydan bunlara kalacak ve geleceğimizi de gözümüze baka baka alacaklar” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, Londra’ya gideceğini belirttiği Başbakan Ünal Üstel’in de bu sorunu çözmeden ülkeden ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Eylemde, “Direne direne kazanacağız” sloganı atan sendikalar, “Yoksulları değil, zengini doyuramadığımız için fakirlik var”, “Enflasyonun destekçisi hükümet istemiyoruz” ve “Korktukça köle, sustukça kör, umut ettikçe hürsün” yazılı pankartlar açtı.

Eylemde konuşan Hür-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, yeni açıklanan asgari ücreti "son derece ayıp ve utanç verici bir karar" olarak değerlendirerek, bunu protesto etmek için burada olduklarını söyledi.

"Emekçinin her zaman yanında olan sendikalarla birlikte Bakanlar Kuruluna, devlet yönettiklerini hatırlatmak amacıyla burada olduklarını" ifade eden Serdaroğlu, bankalar kurulunu eleştirdi, “kararı onaylarken hiç mi vicdanınız sızlamadı” diye sordu.

Bakanların, 2 bin TL artış alan asgari ücreti onaylarken kendilerinin ne kadar maaş artışı aldığını soran Serdaroğlu, "asgari ücretin, bu şekilde davranan yöneticiler oldukça değil bin dolar 3 bin dolar da olacağını" belirtti.

Serdaroğlu, “çünkü zenginler doymadıkça bu asgari ücretin yükselmeye devam edeceğini” ifade ederek, asgari ücret masasının da itibarsızlaştırıldığını, masada 10 tane iş veren temsilcisi olduğunu, hükümet olmadığını savundu.

Bu şekilde alım gücünün nasıl korunacağını ve adil bir gelir dağılımı olacağını soran Serdaroğlu, asgari ücret masasının anlamının kalmadığını kaydetti.

Özel sektörde sendikalaşma gerektiğini ve özel sektörün de sokağa çıkma zamanı geldiğini ifade eden Serdaroğlu, özel sektördeki çalışanları mücadeleye çağırdı.

-Bıçaklı



Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, daha önce birlikte eylem yaptıkları sendikalar adına yaptığı konuşmada, ülkenin yasalara kurallara Anayasa'ya göre yönetildiğini ifade ederek, hükümete, asgari ücret konusunda eleştirilerde bulundu.

Bıçaklı, "devletin belirlediği hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtmak istemediğini" ifade ederek, bu konuda yapılan tartışmaların boşa olduğunu, belirlenen hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması gerektiğini söyledi.

Bakanların, çalışanların maaşlarına hayat pahalılığının yansıtıldığını belirten Bıçaklı, asgari ücretin ne farkının olduğunu sordu, asgari ücretli ile bakanlar arasındaki maaş farkını rakamlarla değerlendirdi, “hiç mi vicdan yok” dedi.

Sendikalar olarak yasal itirazlarını yapacaklarını ifade eden Bıçaklı, topluma, çalışanlara, toplum sorunlarına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Cuma akşamı büyük bir eylem yapacaklarını da ifade eden Bıçaklı, “Ne ekerseniz onu biçersiniz” dedi, asgari ücret yasasına işaret etti, herkesin ailesini geçindirecek ücret alması gerektiğini belirtti.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hükümetin, Anayasa, hukuk ve halk karşıtı olduğunu savunarak, asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığının dikkate alınmadığını söyledi.

Bengihan, bunun yasa dışı bir uygulama olduğunu belirterek, hayat pahalılığının altında artış verilemeyeceğini belirtti.

Buna karşı sendikalar olarak eylemsel ve hukuksal mücadele vereceklerini ifade eden Bengihan, işveren ve hükümete eleştirilerde bulundu.

Asgari ücrete hayat pahalılığını yansıtmak istemeyenlerin kurumsal vergi ödemediklerini, prim desteklerini, teşvikleri aldıklarını ifade eden Bengihan, örneğin İskele’de 14 milyon TL vergi borcu olan bir galeriden verginin alınıp alınmadığını sordu.

Bengihan, “Sendikalar olarak sabrımız, tahammülümüz kalmadı, halk da özel sektör de artık ya mücadele için sokağa inecek veya sesini çıkarmıyorsa başına gelen müstehaktır” diye konuştu.