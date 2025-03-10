Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş), yasalara aykırı şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle asgari ücret artışına karşı açtığı davanın görüşülmesine bugün de devam edildi. Dava, 17 Mart'a ertelendi.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine kısa bir açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, karşı tarafın mahkemeye itirazını sunarak, asgari ücretin ekonomik veriler ışığında belirlendiğini aktardığını söyledi.

Bir sonraki duruşmanın 17 Mart Pazartesi günü olacağını da belirten Serdaroğlu, “Hukuk yolu neyi işaret edecek göreceğiz. Avukatımız gerekli hazırlıkları yaparak pazartesi mahkemeye sunacak” dedi.

-Ne olmuştu?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 17 Ocak'ta belirlediği asgari ücrete Hür-İş ve diğer sendikalar itiraz etmişti.

İtirazların değerlendiren komisyon 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmasına karar verilen brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olan asgari ücreti yeniden oy çokluğuyla kabul ederken, işçi tarafı toplantıdan ayrılmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 7,5'lik artışın yasal olmadığını savunan Hür-İş, Yüksek İdare Mahkemesine (YİM) başvurmuş, asgari ücretle ilgili dava süreci 10 Şubat’taki ilk duruşmayla başlamıştı.