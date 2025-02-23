Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği (KTTMD) başkanlığına yeniden Hüseyin Şişman getirildi.

KTTMD’den verilen bilgiye göre, derneğin Olağanüstü Genel Kurulu dün Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda, Hüseyin Şişman’ın görevine devam etmesi oy birliğiyle karara bağlanarak, yeniden başkan ilan edildi.

Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerinin de oy birliğiyle tamamlandığı Genel Kurul’da, tüzük düzenlemesi ve değişikliği için oylama yapılarak, bir sonraki birleşimde üyelerin onayına sunulmasına karar verildi.

Dernek Başkan Hüseyin Şişman Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulunu belirleyeceğini belirterek, yeni dönemde tüm dernek üyeleriyle işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Çağdaş, adil ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Şişman, demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne olan inancının tam olduğunu kaydetti.

Şişman, kişisel menfaatler yerine derneğin ve tasdik memurluğunun, çağdaş toplumlarda olduğu gibi KKTC devletine yakışır şekilde temsil edilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.