Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı. Toplantıda bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisinin genel görüşmesi tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

Komite ilk olarak, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Tıp-İş, KTAMS, KAMU-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve KAMU-İŞ’ten yetkililer katılarak, görüşlerini sundu.

Komite daha sonra, gündeminde bulunan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan'ın hazırladığı “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisini" ele aldı ve genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde görüşmeye başladı. Komite, öneriyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer, konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.