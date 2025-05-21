İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Mersin’in Taşucu Limanı ile Girne Limanı arasında deniz otobüsü seferleri başlatıyor.

İDO’dan yapılan açıklamaya göre seferler 27 Mayıs Salı günü başlayacak seferler, sezon boyunca her gün yapılarak 28 Eylül 2025’e kadar devam edecek.

Mersin Taşucu Limanı’ndan saat 14.00'de başlayacak ilk sefer, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Girne Limanı’na ulaşacak. Dönüşler ise Kıbrıs Girne Limanı’ndan saat 10.00’da başlayacak ve 13.00’a doğru Taşucu Limanı’na varılacak.

Şirketin Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni hattın yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma, turizm, istihdam ve kültürel etkileşim açısından da katkı sağlayacağını belirtti.

450 yolcu kapasiteli hızlı deniz otobüsleriyle hizmet verilecek yeni güzergâh hattına ilişkin fiyatlar, taşıma kuralları ve sefer bilgilerine www.ido.com.tr adresinden ulaşılabilir.