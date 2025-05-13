Millî Eğitim Bakanlığı’nın ev sahipliğinde III. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi düzenlendi.

Acapulco Hotel’de saat 10.30’da başlayan kongre 3 gün sürecek. Kongrenin açılışında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, III. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür, Kongre 2’nci Başkanı Uzman Başak Eser, Kongre Onursal Başkanı Cengiz Topel Uzun, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, GAÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve UKÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Halil Nadiri açılış konuşması yaptı.

-Çavuşoğlu: “Zümresel iyi oluş, toplumsal iyi oluşa engel olmamalı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, III. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi olmak için mücadele etmek gerektiğini söyledi.

KKTC’de iyi, sağlıklı ve mutlu olmak için çok çabaladıkları bir tarihe sahip olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu toprakları vatan yaptık. KKTC adını verdik. Atatürkçü, laik bir yaşamla hayatımıza devam ediyoruz. Dünyadaki izolasyonlara rağmen muasır medeniyetleri yakalamak ve onları geçmek için de büyük bir mücadele veriyoruz.” dedi.

Kongre hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “40 ülkeden 400 bildiri var ve bu bildiriler sonucunda çıkacak raporlar ile değerlendirmeler bizlere, kurumlarımıza iyi bir yol çizecek.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, insanların iyi olmaları için devletin farklı kurumlarının farklı alanlarda çalıştığına işaret ederek, “Biz Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin iyi olması için de en değerlilerimiz olan çocuklar ve gençler bize emanet edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanlığı olarak tüm kadrolarıyla birlikte büyük bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Okul altyapılarının ihmallerini ortadan kaldırmak, deprem korkularını yenmek, öğretmen niteliğini artırmak, öğrenci motivasyonunu sağlamak için hep birlikte, tek yumruk olarak çalışıyoruz.” dedi.

Konuşmasında, birlikte olunduğu, aynı hedefe yüründüğü sürece iyi olunacağı vurgusunu yapan Çavuşoğlu, ülkede iyi olmanın önündeki en büyük engellerden birinin de statüko olduğunu ama “zümresel iyi oluş, toplumsal iyi oluşa engel olmamalı.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda paylaşımcı bir yapının toplumsal iyi oluşu getireceğine dikkat çekerek, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

-Gür: “6 farklı kıtadan 40 farklı ülkeden 400'ün üzerinde bildiri sunumu yapılacak”

Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür, bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri kongrede 6 farklı kıtadan 40 farklı ülkeden 400'ün üzerinde bildiri sunumu yapılacağını söyleyerek, bundan duyduğu gururu dile getirdi.

Kongrenin düzenlenmesinin bir ekip işi olduğunu aktaran Gür, “Her şey hep birlikte oluyor. Birlik ve beraberlik, biz bilinciyle güzelleşiyor. Herkese verimli bir kongre temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

-Eser: “Üç gün boyunca akademik bir tartışma ortamı yaşanacak”

III. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi 2’nci Başkanı Uzman Başak Eser de organizasyonda yer almaktan duyduğu gurur ve mutluluğu belirterek, üç gün boyunca akademik bir tartışma ortamı yaşanacağı ve bunun bir iş birliği fırsatı sağlayacağı temennisinde bulundu.

Eser, altı yıl önce küçük ve yerel bir projeyle başladıkları kongrenin bu yıl 3’üncüsünü uluslararası çapta düzenlediklerinin altını çizdi.

-Uzun: “Bu etkinlikte bulunmamın manevi bir yanı var”

Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi Onursal Başkanı Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, pozitif okullar ve iyi oluş uygulamasına öğretmen eğitimleriyle başlattıklarına dikkat çekerek, çok trend olan bir yaklaşımı kullanmakta öncü olmaktan duydukları gururu ifade etti.

Kendisinin bu etkinlikte bulunmasının manevi bir de yanı olduğunu işaret eden Uzun, “Kıbrıs'ın gönlünde, hatta Türk dünyasının gönlünde değer bulmuş, başarıları, eğitimi ve mücadeleci azmiyle yer etmiş oğlum Birkan Uzun anısına binlerce gencimiz ve çocuğumuzun yaptığı resimlerle onu görme şeklini yansıtmaları beni buraya bağlayan önemli bir nokta oldu.” dedi.

-Gören: “Çocukların duygularına, ihtiyaçlarına ve potansiyellerine değer veren bir eğitim ortamı herkesin ortak hedefi”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ise çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerini bir bütün olarak ele alan pozitif okullar ve iyi oluş çalıştayında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler, bir çocuğun sadece bilgiyle değil, sevgi, saygı ve anlayışla büyüdüğünde güçlü bireyler olacağına inanan ve bunun için çalışan bir vakıfız.” dedi.

Gören konuşmasında, çocukların duygularına, ihtiyaçlarına ve potansiyellerine değer veren bir eğitim ortamının herkesin ortak hedefi olması gerektiğine de vurgu yaptı.

-İnanıroğlu: “Kongre, iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisidir”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da konuşmasında, kongrenin iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirterek, farklı ülkelerden çok sayıda kurum ve kuruluşun bir araya geldiğini kaydetti.

Öğrencilerinin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve psikolojik iyi oluşlarını da desteklemek zorunda olduklarını işaret eden İnanıroğlu, kongrenin çok değerli bir farkındalık ve çözüm ortamı sunduğunu aktardı.

İnanıroğlu, konuşmasının sonunda kongrenin düzenlenmesine katkısı bulunanlara teşekkür ederek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

-Yurtsever: “İyi oluş, bir kavramdan kültüre doğru dönüşüm geçiren bir yolculuk yaşamaktadır.”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Serdar Yurtsever de konuşmasına kongrenin düzenlenmesinde onursal başkan olarak bulunmaktan duyduğu gururu ifade ederek başladı.

İyi oluşu sadece bir psikolojik kavram olarak değil, bir eğitim yaklaşımı, bir sosyal adalet ilkesi ve toplumsal dönüşüm aracı olarak birlikte yeniden tanımlayacaklarını dile getiren Yurtsever, “İyi oluş, bir kavramdan kültüre doğru dönüşüm geçiren bir yolculuk yaşamaktadır.” dedi.

-Nadiri: “Pozitif okullar anlayışı modern eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline geldi”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Halil Nadiri de konuşmasında günümüzde eğitim sistemlerinin yalnızca akademik başarıya odaklanan geleneksel yaklaşımların ötesine geçmek zorunda olduklarını işaret ederek, “Bireylerin gelişimi sadece bilgiyle değil, psikolojik sağlamlık, duygusal zekâ, sosyal bağlılık ve yaşam doyumuyla şekillenir.” ifadesini kullandı.

Pozitif okullar anlayışının bu nedenle modern eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini aktaran Nadiri, kongrenin farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin, uzmanların ve eğitim uygulayıcılarının katkılarıyla eğitimde iyi oluşu ve pozitif psikoloji temelli yaklaşımları tartışmak için çok kıymetli bir zemin olduğunu kaydetti.