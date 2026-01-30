İçişleri Bakanlığı, bölge giriş çıkış noktalarında başlatılan denetimlerde dün ülkede ikamet izni bulunmayan 12 kişi tespit edildiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, kaçak yaşam denetimlerinin İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldüğü, son dönemde bölgelerin giriş-çıkış noktalarında denetim yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Girne bölgesinde, Girne Kaymakamlığı ile Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin müşterek, Gazimağusa bölgesinde ise İskele Kaymakamlığı’nın da desteğiyle bölgelerin giriş ve çıkış noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde 128 kişi kontrol edildi, kontrollerde ülkede ikamet izni bulunmayan 12 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem ve deport süreci başlatıldı.

Denetimler sırasında ikamet izni bulunmayan iki kişinin kaçmaya çalıştığı, söz konusu iki kişinin polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandığı belirtildi. Kaçak yaşamla mücadelenin ülke genelinde planlı, koordineli ve kararlı şekilde devam edeceği ifade edildi.