KKTC’de, dün, iki ayrı yerde çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, İskele-Gazimağusa ana yolu üzerinde, Vedat Aytaş’ın kullanımındaki FV 145 plakalı araç, seyir halindeyken motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlar üzerine damlayıp alevlenmesi sonucu yandı.

Araç sürücüsü ve çevredeki şahısların müdahalesiyle söndürülen yangında; aracın motor bölümünde bulunan bazı aksamlar yandı.

Yeniceköy Kavşağı-Serdarlı ana yolu mevkiinde çıkan yangında ise, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, kesik ağaç dalları ve atılı durumdaki palet tahtalar yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.