Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliği (CEENQA) Yönetim Kurulu Üyesi olan Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 13-14 Haziran tarihlerinde Tallinn’de (Estonya) düzenlenen CEENQA Genel Kurul Toplantsı’na katıldı. Türkiye’nin İşletme ve Sosyal Bilimler Programlarını akredite eden kalite kurumu STAR’ın Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı sıffatı ile CEENQA Toplantılarına katılan Prof. Bıçak, 2023 yılında Astana’da gerçekleştirilen CEENQA Genel Kurulu’nda STAR’ı CEENQA’ya üye yapmış ve bir yıl sonra, 2024’te Bakü’deki Genel Kurul Toplantısında da CEENQA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.

CEENQA Genel Kurul Toplantılarının ilk gününde açılış konuşmalarından sonra “Yüksek Öğretim ve İş Piyasası İlişkisi” konulu davetli konuşmacıların sunumlarından sonra düzenlenen aynı konudaki Panel’i Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak yönetti. İyi bir hazırlık sürecinden sonra organize edilen Panel’de ilgili paydaşlara yer verildi. Estonya Öğrenci Birliği Başkanı, Slovenya Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Estonya Eğitim Bakanlığı Politika Merkezi Müdürü ve FIBAA Akreditasyon Kurumu, kendi bakış açılarından yüksek öğretim ile iş piyasası ilişkilerini ve konuya nasıl müdahil olduklarını, bu yöndeki çalışmalarını anlattılar.

İkinci günde gerçekleştirilen Genel Kurul’da CEENQA Başkanı Vesna Dodiković-Jurković, Genel Kurul’a bir yıllık faaliyet ve mali raporu sundu. Bilahare yapılan ve boş olan bir kişilik CEENQA Yönetim Kurulu üyeliği’ne Gürcistan Kalite Güvence Ajansı temsilcisi Lasha Margishvili seçildi.

Genel Kurul’da ayrıca CEENQA üyeliği için müracaat eden, Mimarlik Akreditasyon Kurumu (Türkiye) ile Slovakya Ulusal Yüksek Öğretim Kalite Güvence Kurumu’nun (SAAHE) CEENQA üyelikleri Genel Kurul tarafından onaylandı. Buna göre, CEENQA’nın 28 ülkeden toplam 44 kalite güvence ajansı üyesi oldu. Söz konusu 44 kalite güvence ajansı’nın 22 tanesi ayrıca Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (ENQA) üyesidir. CEENQA Yönetim Kurulu Üyesi olan Macaristan temsilcisi Peter Levente Lakatos aynı zamanda ENQA Yönetim Kurulu’nda da görev yapmaktadır.

Genel Kurul çalışmaları süresince Prof. Hasan Ali Bıçak’a, STAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan da eşlik etti. Prof. Dr. Aysan, ev sahipliğini yürüten Estonya Ulusal Kalite Güvence Ajansı Başkanı Sn. Heli Mattisen, FIBAA Genel Direktörü Diane Friberger ve CEENQA Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vesna Dodiković-Jurković’e STAR’ın bir plaketini vererek, var olan iyi ilişkilere katkıda bulundu.