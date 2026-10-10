Arapköy ve Karaağaç’taki elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak trafolara kasten zarar verdikleri şüphesiyle tutuklanan iki KIB-TEK çalışanı, Girne Kaza Mahkemesi tarafından üç gün daha tutuklu kalacak. EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tutuklamalara tepki gösterirken, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun grevin sona ermesi için dört maddelik öneri sundu.

Polis, elektrik akımını kesmek amacıyla trafo kesicisinin enerji çıkışına müdahale edildiğini ve elektrik kablosunun kasten delinerek hasara uğratıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında zanlı olarak tespit edilen T.A. ve T.E. tutuklandı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, MOBESE kayıtlarında zanlılardan birinin aracına benzeyen bir araç tespit edildi. Zanlıların evlerinde arama yapılırken cep telefonları da emare olarak alındı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, iki çalışanın üç gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

EL-SEN’den tutuklamalara tepki

Tutuklanan çalışanlara destek vermek için mahkeme önünde toplanan EL-SEN üyeleri sloganlar attı. Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, tutuklamaların somut delillere dayanmadığını savunarak grevdeki emekçilere yönelik baskı uygulandığını ileri sürdü.

Tuğcu, olay yerinde çalışanları gösteren kamera kaydı veya doğrudan tanık ifadesinin ortaya konulmadığını iddia ederek, “Ortada bir tanık yok, şikâyetçi belli değil” dedi. Tuğcu ayrıca grev sırasında meydana gelen arızalara kimlerin müdahale ettiğinin ve bu müdahalelerin hukuki dayanağının araştırılması gerektiğini savundu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile görevli polis amiri arasında akrabalık ilişkisi bulunup bulunmadığının da açıklığa kavuşturulmasını isteyen Tuğcu, bu konuda kesin bir bilgisi olmadığını belirtti.

Gürsel Uzun’dan grevin bitmesi için dört maddelik öneri

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, grevin sona ermesi ve halkın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla dört maddelik öneri açıkladı.

Uzun’un önerileri şöyle:

Çalışanların işbaşı yapması.

İş güvenliği malzemelerindeki eksikliklerin belirlenerek giderilmesi.

Personel alımlarının seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yapılması.

Boş bulunan veya vekâleten yürütülen amirlik kadroları için seçimlerden sonra münhal açılması ve terfilerin gerçekleştirilmesi.

İş güvenliği eksiklerinin belirlenmesi için beş kişilik bir komisyon kurulmasını öneren Uzun, komisyonda EL-SEN’den iki temsilci, KIB-TEK Genel Müdürü ve yönetim kurulundan iki üyenin yer almasını istedi. Eksik malzemelerin belirlenmesinin ardından kısa sürede tedarik edilmesi ve sürecin kamuoyuyla paylaşılması da öneride yer aldı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürerken, tutuklamalar ve iş güvenliği konusundaki tartışmalar devam ediyor.