30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan, Esentepe’de son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan’ın naaşı, Esentepe Camii’nde Din İşleri Başkanı Hakan Moral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Erdoğan’ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, devlet kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Erdoğan’ın sevenleri ve bölge halkı katıldı.

Süleyman Erdoğan, aralarında çocukları da bulunduğu çok sayıda yolcunun kurtulması için çaba harcamış, ancak facida hayatını kaybetmişti.