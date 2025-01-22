Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık, Çağakan Kılıç

Çetinkaya: Aras (2), Yosn (29), Burak, Marcel (6). DORA, Savaş, Deniz, Joshua (4), Ray (17), Kaan

Gönyeli KoopBank: KERCEM (3), Fuat (9), Halil (11), Hakan, James (9), Aykut (7), Refet (7), Doruk (22), BERKEM (3), Enver, Tan, Atilla (8)

İlk periyot: 20-17

İlk yarı: 36-33

Üçüncü periyot: 48-58

Diskalifiye: Kercem, Fuat, Doruk (Gönyeli), Joshua (Çetinkaya)

Gönyeli KoopBank erkeklerde Kıbrıs Türk Spor YaArları Derneği Kupasında ilk finalist oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finalde Çetinkay’ı 79-58 yenen Gönyeli KoopBank finale yükseldi.

Maça iyi başlayan Çetinkaya ilk yarıda üstün oynayarak ilk periyotu 20-17 devreyi de 36-33 önde geçti.

İkinci yarıda ise Gönyeli oyunda üstünlüğü ele alırken Doruk’un etkili oyunu dikkat çekti.

Üçüncü periyotu 58-48 önde geçen Gönyeli maçı da 79-58 kazanarak finale çıktı.

Maçın son anlarında yaşanan olayda Gönyeli’den Kercem, Fuat ve Doruk ile Çetinkaya’dan Joshua diskalifiye edildiler.