KKTC’nin Kadın Kaymakamı Beran Bertuğ, bu akşam hayatını kaybetti.

Beran Bertuğ Kimdir?

6 Ekim 1956 yılında Mağusa’da doğdu. İlkokulu Mağusa Gazi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde okuduktan sonra üniversite eğitimi için İzmir’e gitti.1979 yılında Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Beran Bertuğ, 1981 yılında öğretmenlik kariyerine ilkokul öğretmenliği ile başladı.

Üç buçuk yıllık köy ilkokullarında öğretmen olarak görev ifa eden Bertuğ daha sonra orta öğretimde Kimya öğretmeni olarak göreve başladı. Bu görevimi 19 yıl sürdürdükten sonra 2000 yılında mezun olduğu Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde Müdür Muavinliği görevine atandı. Bu görevini Mağusa Kaymakamı olarak atanıncaya kadar sürdürdü.

1998 yılında Namık Kemal Lisesi olarak hayata geçirilen “Kardeş ve Adaş Okullar Projesi”nde aktif olarak görev aldı. Beran Bertuğ Nisan 2009 tarihinde Mağusa Kaymakamlığı görevine atanmasıyla Kıbrıs ve Mağusa’nın ilk kadın kaymakamı da oldu.