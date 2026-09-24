Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli olanlara yüzde 10 ek maaş artışı ve bir defaya mahsus 20 bin TL ödeme yapılmasına yönelik çalışma bulunduğunu iddia etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çalışmaları “seçim rüşveti” olarak nitelendiren Yeltekin, ödemelerin Sosyal Sigortalar Fonu’na ek yük getireceğini savundu.

Ülke kaynaklarının seçimler öncesinde siyasi amaçlarla kullanıldığını ileri süren Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na Sosyal Sigortalar Fonu’nun geliştirilerek topluma daha iyi hizmet verebilmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Yeltekin, yaklaşık 49 bin emekliyi kapsayacağını belirttiği yüzde 10’luk artışın fona her ay 350 milyon TL, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılması öngörülen 20 bin TL’lik bir defaya mahsus ödemenin ise yaklaşık 1 milyar TL ek yük oluşturacağını ileri sürdü.

Aktif sigortalıların yaklaşık 85 bininin Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşı çalışanlardan oluştuğunu belirten Yeltekin, planlandığını iddia ettiği uygulamanın fonun mali yapısına zarar vereceğini savundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bir fon yönetimi olduğunu söyleyen Yeltekin, “Maliye’nin sorumluluğu dışında herhangi bir ek kaynak verilemeyeceğini ve bu uygulamanın sigorta fonunu zarara sokacağını bile bile seçim rüşveti olduğunu anlamamak mümkün değildir.” dedi.

Yeltekin, düşünülen uygulamanın Meclis’ten geçmemesi veya yargıya havale edilmesi ve sonucun olumsuz olması halinde, yaklaşık 49 bin emekliye öngörülen yüzde 10’luk artışın geri alınacağını ileri sürdü.