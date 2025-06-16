2025 İlkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen ilkbahar patates alanları köy ve arazi bazında incelenerek çalışmalar tamamlandı.

Askı listeleri 16-20 Haziran arasında 5 iş günü içinde köy kahvehanesi ve/veya köy muhtarlığında askıya alınacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler 20 Haziran’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

İtirazlar Lefkoşa'daki Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2024–2025 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.