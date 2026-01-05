Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün erken seçim ve yasa gücünde kararnameler tartışıldı.

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, erken genel seçim çağrısı yaptı, Başbakan Ünal Üstel ise, “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur, halka hizmet vardır, halkın ihtiyacı olan yasaları Meclis’ten geçirmek vardır” dedi.

-İncirli: “Meclis’in yenilenme zamanı çoktan geldi”

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Kurul’da, 62’nci madde tahtında “Yasa Gücünde Kararnameler” başlıklı konuşma yaptı. 2026 yılının erken genel seçim yılı olacağını söyleyen İncirli, hükümet partilerinin erken genel seçim yılını kutladı.

İncirli, hükümetin 2022 Ocak ayından bu yana 200’den fazla yasa gücünde kararnameyi mevzuata dahil ettiğini işaret ederek, bunun Meclis’in yetkisinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

Yasa gücünde kararnamelerin 20’den fazlasının af kararları olduğunu dile getiren İncirli, “Meclis’in değişmesi için erken genel seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu yaptıklarınızla gösteriyorsunuz” diye konuştu.

Meclis’in "yenilenmek zorunda olduğunu, ülkedeki demokratik düzenin derinden sarsıldığını" söyleyen İncirli, “Ortadan yürütülen bir şey yok” dedi.

200 tane yasa gücünde kararnamenin gerekçesinin ne olduğunu soran İncirli, Tüketicileri Korumaya İlişkin Kuralları Düzenleyen yasa gücünde kararnameyle yasanın değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Bürokratlara da "yanlış işler yaptırıldığını" belirten İncirli, siyasetle, bürokrasi kurumlarının denge içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Bürokrasi üzerindeki siyaset etkisinin arttığını söyleyen İncirli, DAÜ VYK’ya ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararlarını sıralayarak, Cumhurbaşkanının uyarısına rağmen hata yapılmaya devam edildiğini dile getirdi.

Bürokrasinin çalışamaz hale geldiğini kaydeden İncirli, yolsuzlukların yolunun açıldığını, memleketin bürokrasinin altüst edildiğini belirtti.

Yasa gücünde kararnamelerle ülkenin yönetilmesinin demokratik olmadığını ifade eden İncirli, yasa gücünde kararnameyle af çıkarılmasını eleştirerek, “Bu aflarla birlikte maliyenin gelirlerini aksatıyorsunuz” dedi.

Erken genel seçimin gerekliliğine herkesin inandığını savunan İncirli, “Artık bu meseleden kaçamazsınız. Bu memleket bu sene erken genel seçim yılına girmiştir. Erken genel seçim tarihini vermediğiniz sürece halk bunu söke söke alacak” dedi.

İncirli, Meclis’in yenilenme zamanının çoktan geldiğini söyledi.

-Çavuşoğlu: “DAÜ’nün çöküşünü ortadan kaldırdık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, erken seçim konusunda sakin ve sabırlı olunmasını istedi.

DAÜ ile ilgili konuların ciddi bir şekilde konuşulması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, geçmişte CTP’nin bu konuda çok haklı uyarılarda bulunduğunu söyledi. DAÜ’nün çıkmazdan çıkması için yüzlerce saat çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “DAÜ’nün kurumsal olan çöküşünü ortadan kaldırdık” dedi.

VYK atamalarının hükümetin atamaları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, hükümetin gerektiğinde bayrak değişimi yapabilecek hakka sahip olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ekonomik tedbirlerde gecikmelere sebep olunduğunda kadro değişim hakkına sahip olduklarını belirtti.

DAÜ’ye hukuki olmayan müdahalede bulunduğuna dair açıklamalara işaret eden Çavuşoğlu, “Öğrenci gruplarınızı büyütün, gelir-gider dengenizi koruyun, alacaklarınızı tahsil edin, DAÜ Beach Club için uluslararası ihalelere çıkın, tüzükleri çıkarın” dediğini belirterek, “Bunlar müdahaleyse evet, yaptım” dedi.

“Birim bütçe ve birim kadroyu dikkate alarak, atama yapmak istediğiniz yerlere gerekçeleriyle birlikte eş güdüm komitesine yazışmayı yapınız, eş güdüm komitesinde bunları konuşalım, orada karar alıp gereğini yapalım” dediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Defalarca söylememe rağmen atamalar yapıldı. Kararlarını düzeltmeleri için iki kez yazı yazdım ” diye konuştu.

DAÜ yasasına göre VYK’yı görevden alma hakkına sahip olduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, DAÜ VYK’nın görevden alınma sürecinde yaşananlara anlattı. Cumhurbaşkanının yüzde 63’lük destekle geniş kesimlerin desteğini aldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ciddiyet tek taraflı olur mu?” diye sordu.

Çavuşoğlu, “Bu davranışlardan dolayı UBP, DP ve YDP’liler desteğinden vazgeçerse Cumhurbaşkanlığındaki odalarda boşluk olmayacak mı? Bu destek düşerse orada boşluk olur” dedi.

Bu sırada CTP’li vekiller Çavuşoğlu’na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı’nın “atama yetkisi bendedir” dediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın onaylamadığı Bakanlar Kurulu olabilir mi? Dolayısıyla bu yetki yayımlama hakkı Cumhurbaşkanı’ndadır ancak hükümetin bayrak değişimi noktasında iradesini ortaya koymasına engel olamaz” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ülkede korunması gereken tek makamın Cumhurbaşkanlığı makamı olmadığını belirtti.

“İradeyi ortaya koyan hükümettir” diyen Çavuşoğlu, yazım hatalarının düzeltilebileceğini kaydetti, hiç kimsenin başkasının omzuna basarak, suyun üstünde kalmaması gerektiğini söyledi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise yerinden söz alarak, “Burada konu Cumhurbaşkanlığı değil DAÜ’ye sizin tasarrufunuzda olan atamanın doğru yapıp, yapılmadığı… Siz prosedüre uygun atama yapmadınız” dedi. Uluçay, hata yapıldığını ve hatanın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

-Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına devam ederek, yazım hatası olduğunu ancak bunların kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, iradede değişiklik olmadığını yazının düzeltilmesiyle ilgili toplumda tartışma yaratmanın ciddiyetle bağdaşmadığını ifade etti.

Halkın elinde kalan son kurumu bedelini ödeyerek, yaşatacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ’nün yaşatılması için imzalanan protokole uyacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Herhangi bir güç zehirlenmesi söz konusu değil. Kaldı ki güç zehirlenmesine uğrayan biri varsa da, ‘beni kimse buradan alamaz’ diyenler olabilir. Böyle bir tavrımız yoktur” dedi.

-Üstel: “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur”

Başbakan Ünal Üstel ise, 2026 yılının ilk genel kurulunun hayırlar getirmesini diledi. 2026 yılının 2025 yılından daha zor bir yıl olacağının ilk günden ortaya çıktığını kaydeden Üstel, pandemi sürecinden sonra ekonomik değerlerin istenilen düzeye gelmediğini belirtti.

Gazze’de yaşananlara değinen Üstel, yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti, açlık, sefillik, ilaç eksikliğinin devam ettiğini ancak dünyanın seyrettiğini kaydetti. Üstel, bu hukuksuzluğa karşı bir Türkiye Cumhuriyeti’nden ses çıktığını söyledi.

Üstel, bu dönem içerisinde hükümetin fedakarlıklar yaptığını ve Türkiye ile imzalanan protokollerle altyapı ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirtti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin 30 senede yapılmayan reformlar ve projelere imza attığını, beklenen yasaları da Meclis’ten geçirdiğini dile getiren Üstel, 2026’da halkın beklentilerini karşılamak için gerekli yasal düzenlemeleri Meclis’ten geçireceklerini söyledi.

“Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda ve hukuksuzluğun tavan yaptığı noktada erken seçime gidilecekse buna hükümet oturur, ortaklarıyla karar verir, muhalefetle de istişare eder” diyen Üstel, “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur, halka hizmet vardır, halkın ihtiyacı olan yasaları Meclis’ten geçirmek vardır ve halkımızı rahatlatmak vardır” vurgusu yaptı.

Geçmişte de yasa gücünde kararnameler yapıldığını hatırlatan Üstel, hiçbir gayri yasal uygulamaları olmadığını kaydetti. Üstel, muhalefetle iş birliği içinde halk için yasa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise yeniden söz alarak, “Siz artık halkın iradesini yansıtmıyorsunuz. Halk sizinle değil artık” diyerek, bunun eninde sonunda anlaşılacağını belirtti.

Hükümetin yasaları Meclisten geçirmek yerine, yasa gücünde kararnameler yapmayı tercih ettiğini kaydeden İncirli, 2022’den beri 200 tane yasa gücünde kararname yapıldığını söyledi. İncirli, yasaya müdahale edecek kadar kararname yapıldığına dikkat çekti.

DAÜ VYK konusuna da değinen İncirli, işlemin hukuk dışı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Meclis’in yetkilerinin bertaraf edildiğini dile getiren İncirli, af çıkararak, kamu maliyesinin zarara uğratıldığını yineledi.

İncirli, “Bizim size getirdiğimiz itirazlara cevap alamadık sizden. Bu söylediğinizin halk nazarında karşılığı yoktur” dedi.

-Atun

UBP Grup Başkanvekili Sunat Atun ise yerinden söz alarak, 62’nci madde tahtının kurallarının belli olduğunu kaydederek, 62’nci maddeyi düzenleyen kuralın uygulanmasını istedi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, 62’nci maddenin muntazam uygulanmasını istedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, Tüketicileri Korumaya İlişkin Kuralları Düzenleyen yasa gücünde kararname hakkında konuştu.

Dijital Karekod Sistemi-Elektronik Etiket uygulaması lansmanının bugün yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, şu anda 83 marketin sistemin içerisinde olduğunu söyledi. Amcaoğlu, sistemin verdiği olanakları anlatarak, İstatistik Kurumu’nun anında günlük taze bilgiye ulaşacağını, DPÖ’nün uzun vadeli planlamalarını data ile yapacağını belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise yerinden söz alarak, yasa gücünde kararnameyle cezai müeyyide getirilemeyeceğini söyledi. Amcaoğlu ise, Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili görüşü bulunduğunu kaydetti.

Amcaoğlu'nun konuşması sırasında bazı milletvekilleri yerinden söz alarak, görüşlerini açıkladı zaman zaman tartışma yaşandı.

Daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasına devam ederek, “Teknik olarak ülkenin makamlarında dirsek çürütmüş bir insan olarak kimin hangi yetkiyi kullanacağını bilen eski bir bürokratım. O yüzden herkesin aklı kendine, herkes aklını kendine saklasın” dedi.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise yerinden söz alarak, bu mevzuatın yasa gücünde kararnameyle yapılamayacağını belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, hapislik öngören cezanın kararnameyle yapılamayacağını kaydetti.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının demokrasinin yapı taşı olduğunu söyledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, “Sizin niyetiniz yapılan iyi işleri takdir etmek değil” diyerek, iki yıllık bir çalışmanın sonucunun söz konusu olduğunu belirtti.