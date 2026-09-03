Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin, devletin kurumsal yapısını çürüttüğünü, denetim mekanizmalarını felç ettiğini, liyakati tamamen ortadan kaldırdığını, yolsuzluk ve kötü yönetimle devletin temellerini sarstığını ileti sürdü ve " Ünal Üstel hükümeti, bir bakanını görevden alarak sorumluluktan kurtulması mümkün değildir” dedi.

İncirli yazılı açıklamasında, “Ülkemiz, beş yılı aşkın bir süredir adeta bir kabusun içinde yaşamaktadır." iddiasında bulundu.

Bugün halkın yaşadığı birçok olumszluğun temelinde, kötü yönetimin yattığını savunan İncirli, "Üstel, Arıklı’yı görevden alarak ya da kabine değişikliklerine sığınarak siyasi sorumluluktan kaçamaz, kendini aklayamaz." ifadelerini kullandı.

Bugün karşı karşıya kalınan felaketlerin uyarılarına rağmen göz göre göre geldiğini iddia eden İncirli, şunları kaydetti:

"Daha iki hafta önce, ülkede baş gösteren ciddi güvenlik sorunlarından hareketle Meclis’i olağanüstü genel kurula çağırdığımızda, hükümet bu hayati konuyu görüşmekten ve halkın karşısına çıkmaktan açıkça kaçmıştır. Ortadaki çıplak gerçek şudur: Devlet, bu hükümetin elinde vatandaşına hizmet veren, koruyan değil, sorun üreten bir yapı haline gelmiştir.

Halkımızın hafızasında derin yaralar açan sahte reçete soruşturması, bebeklerimizin hayatına mal olan alkollü mama skandalı, Kumyalı’daki silo patlaması, yollarımızda her gün can alan trafik kazaları ve nihayetinde yaşadığımız son deniz faciası, kötü, çürümüş ve sorumluluk bilincinden yoksun bir yönetimin ülkemize ödettiği ağır bedellerin sadece birkaçıdır."