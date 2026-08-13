Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu’nun milletvekillerinin büyük çoğunluğunun onayıyla kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İncirli, düzenlemenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sorunlara diyalog ve demokratik zemin içerisinde siyasi çözümler bulunmasının toplumsal barış, güven, huzur ve refahın güçlenmesine hizmet edeceğini kaydetti.

Gelişmeyi bölgesel barış ve istikrar açısından da “tarihi bir adım” olarak değerlendiren İncirli, “Sürecin başarıyla ilerleyerek hedeflerine ulaşmasını ve kalıcı barış ile toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.