Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Yılmaz’ın temasları kapsamında KKTC ile TC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik edecek.

Yılmaz temaslarına, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye yangın söndürme helikopteri teslimi ile başlayacak. Ardından Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşecek Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde alan incelemesinde bulunacak, ayrıca Güzelyurt Yeni Belediye Binası’nı ziyaret edecek.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın katılımıyla TC ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı da imzalanacak.

AK Parti KKTC Ülke Temsilcilik Binasını ziyaret edecek olan Yılmaz, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemede de bulunacak.