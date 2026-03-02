RAF Akrotiri’de geçici personel dağıtımı planlanıyor

Kıbrıs’taki İngiliz Egemen Üs Bölgeleri İdaresi, RAF Akrotiri Üssü ile ilgili tedbir amaçlı bir açıklama yaptı.

Yapılan resmi duyuruda, RAF Akrotiri’de görev yapan zorunlu olmayan personelin geçici olarak başka bölgelere yönlendirilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kararın önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.

Yetkililer, İngiliz Üsleri topluluğunda bazı kişilerin endişe duyduğunu ve Akrotiri köyünde yaşayan bazı sakinlerin bölgeden ayrılma kararı aldığını ifade etti. Ancak idare, bu tür ayrılmaların gerekli olmadığı görüşünde olduklarını açıkladı.

Öte yandan, geçici personel dağıtımının yalnızca RAF Akrotiri Üssü için geçerli olduğu, diğer üs bölgelerinde (Episkopi, Dikelya ve Ayios Nikolaos) ise hayatın normal şekilde devam ettiği bildirildi.

İş yerleri, işletmeler ve kamu tesislerinin açık olduğu ve herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı da açıklamada yer aldı.