İran, 28 Şubat'ta ülkenin güneyinde bir kız okulunu füzelerle vuran saldırıda en az 153 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran, saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu. ABD ordusunun Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olayla ilgili haberleri incelediğini açıkladı.

İsrail ordusu bu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savundu.

Vurulan kız okulunun, Minab kentinde, daha önce de hedef alınmış olan bir Devrim Muhafızları üssünün yakınında olduğu belirtildi.

İran Kızılayı, Cumartesi gününden bu yana İran'daki hava saldırılarında en az 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

- Barbarca eylem'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıyı "barbarca bir eylem" ve "saldırganların işlediği sayısız suçun siciline eklenen bir başka kara sayfa" olarak niteledi.

ABD medyasında açıklamaları yer alan CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, olayı ciddiyetle ele aldıklarını söyledi.

"Sivillerin korunması en büyük önceliğimizdir ve istenmeyen zararın riskini en aza indirmek için mevcut tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Cumartesi günkü saldırının ardından Kızılhaç ve Kızılay yetkilileri, yardım için müdahale ekiplerinin seferber edildiğini açıkladı. Bir yetkili, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki okulun "üç füzeyle hedef alındığını" söyledi.

Okulun, Devrim Muhafızları üssüne yaklaşık 600 metre mesafede bulunduğu belirtildi.