İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, geçtiğimiz Cuma akşamı Ağrotur İngiliz Üslerini ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapss’ın, Ağrotur Üssündeki İngiliz silahlı kuvvetleri personelini ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete, Shapss’ın, üsleri ziyareti öncesinde mevkidaşı Vasilis Palmas ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Shapss’ın, Kızıldeniz’de dolaşan ve Husi saldırılarının püskürtülmesine müdahil olan İngiliz donanmasına ait “HMS Diamond” destroyerine gittiğini de yazdı.

-İngiliz Üslerinin tarihsel süreci

Fileleftheros gazetesi “İngiliz Üsleri…İngiliz Bayrağının Ηiç Dalgalanmadığı Kıbrıs Toprağı” başlıklı haberinde İngiliz Üslerine ilişkin tarihi sürece ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

İngiliz üslerine ilişkin anlaşmanın 6 Temmuz 1960’da imzalandığı ve İngilizlerin o günden beri, Kıbrıs toprakları üzerinde 160 kilometrekarelik alan üzerinde mutlak egemenlik sağladığını yazan gazete, İngilizlerin 99 mil veya 160 kilometre karelik alana sahip olmasının da tesadüf olmadığını, Başpiskopos Makarios’un o dönemde bahse konu alanın çift haneli olması yönünde sonuna kadar ısrarlı olduğunu anımsattı.

İngilizlerin ise 120 kilometrelik alanda ısrar ettiğini yazan gazete EOKA B Komutanı Grvias’ın ise 160 kilometrekare alanın İngilizlere verilmesine karşı olduğunu, hatta "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin ilanından birkaç gün önce “Kıbrıs’ın, verilen üslerin büyüklüğüyle, ülkenin zaten İngilizlere teslim edildiği anlamını taşıdığı" yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Habere göre Grivas, Nisan 1960’da ise kendisinin "36 milden bahsettim, bir inç bile fazla değil" şeklinde de açıklama yaptığını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Temmuz 1962 yılında, suikasta uğrayan ABD Başkanı John Kennedy’nin ismini kütüphaneden elde edilen bir belgede, “Kıbrıslı liderlerin, Amerikalıların Kıbrıs’taki haklarından, Kıbrıs halkını bilgilendirmediğinden, ayrıca hiçbir vatandaşın tam olarak bilmediği ölçüde Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının kullanımını ret etmeme taahhütlerinden bilerek kaçındıklarından” bahsedildiğini yazdı.

Gazete ayrıca başka bir belgede Başpiskopos Makarios’un 11 Ocak 1960 tarihli mektubunda, Kıbrıs İngiliz sömürgesindeyken, İngilizlerin Amerikalılara verdiği hakların garanti altına alınacağı yönünde güvence verdiğini de belirtti.

Habere göre İngilizlerin, Amerikalılara verdiği hakların ne olduğu ise Kennedy’nin arşiv belgesinin siyah renkle kapatılmış olması nedeniyle de bilinmiyor.