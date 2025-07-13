Bugün sabah saatlerinde İnönü Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 71 yaşındaki Ahmet Öztürk yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 sıralarındaki kaza, PC 613 plakalı aracın sürücüsü Öztürk’ün, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa - Gazimağusa ana yola giriş yapması sonucu meydana geldi.

Öztürk’ün, o esnada hızını azaltmadan kavşağa doğru gelen Özbek Uzun (E-30) yönetimindeki NY 299 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle PC 613 plakalı araç yol içerisinde takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Öztürk, olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.