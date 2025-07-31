Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'ndan bir heyet Limasol bölgesinde yaşanan yangın felaketi nedeniyle Güney Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Birliği’ni ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Odadan yapılan açıklamaya göre heyette İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Genel Sekreter Ahmed Erkmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüdaverdi Tozan ile Arif Soykök yer aldı.

Heyeti, Güney Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Birliği’nden Başkan Kyriakos Tsioupanis ve Limasol Bölgesi Başkan Yardımcısı Michalis Antoniou karşıladı.

Ziyarette, bu tür afetler sonrasında inşaat mühendislerine düşen sorumluluklara dikkat çekildi; hasar tespit çalışmaları, altyapı incelemeleri, zeminin durumu ve yeniden inşa sürecine ilişkin mühendislik katkısının önemi vurgulandı.

Yangına dayanıklı yapı tasarımı, afet risk yönetimi ve halkın bilinçlendirilmesi gibi konularda iki kurum arasında bilgi paylaşımı da yapılan ziyarette, Kıbrıs’ta yaşanan felaketin her iki toplumun da ortak mesleki sorumluluk ve dayanışma bilinciyle aşılabileceği ifade edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası heyeti ziyarette Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Birliği’ne geçmiş olsun dileklerini sundu, ilerleyen süreçte teknik iş birliği, ortak çalışmalar ve afet yönetimi alanlarında ortak platformların geliştirilmesine hazır olduklarını bildirdi.