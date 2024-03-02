KKTC İnsan Hakları Derneği, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının satışıyla ilgili İtalya’da tutuklanan ve Güney Kıbrıs’a iade edilerek önceki gün davanın tek tanığı vefat ettiği için serbest kalan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’la ilgili davayı değerlendirerek bunun KKTC için siyasi ve hukuki önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, ilgili Avrupa ve ABD mahkemesi kararlarına atıfta bulunarak “Kıbrıslı Rumların kuzeye geri dönüş hakkı olmadığını” kaydetti.

Işık, Avukat Akan Kürşat davasıyla AİHM ve ABD Federal Mahkemelerinin kararlarının teyit edildiğini, derneğin de bunu siyasi ve hukuksal alanda KKTC’nin önemli bir kazanımı olarak gördüğünü belirtti.