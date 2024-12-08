İnsan Hakları Derneği 11. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa yeniden Hasan Yılmaz Işık seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek olağan genel kurulunda, faaliyet raporu ve mali raporun kabul edilmesinden sonra kurulların seçimine geçildi.

Kurullara seçilen üyeler genel kurul sonrası yapılan toplantıda görev bölümü yaptı ve görev dağılımına göre İnsan Hakları Derneği Yönetim ve kurulları oluşturuldu.

Yönetim Kurulu şöyle:

“Başkan Hasan Y. Işık, Başan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter Fehmi Oktay, Genel Sekreter 1. Yardımcısı Ahmet Said Sayın, Genel Sekreter 2. Yardımcısı Erol Racahan, Mali Sekreter Neşe Fellahoğlu, Halkla İlişkiler Sekreteri Serdar Şengül, Faal Üye Selime Güntaş Işık, Faal Üye Özlem Uzunoğlu, Üyeler Yeşim Zafer, Canan Sezenler, Canev Oktay, Ahmet Buçener.”

KKTC İnsan Hakları Derneği açıklamasında, “Derneğimiz KKTC’nin ilanı ile birlikte özgür irademizi ve güvenliğimizi en temel insan hakları ile birlikte güvence altına alan bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkan bir anlayış içerisinde faaliyette bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin tam bir insan hakları mücadelesi olan davasında bu hakları güvence altına alan bağımsızlık ve devletine sahip çıkan vizyona odaklı Derneğimiz faaliyetleri ve çalışmaları Genel Kurulda onaylanmıştır.” denildi.