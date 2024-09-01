İnsan Hakları Derneği, Dünya Barış Günü'nde, BM ve AB’yi, Kıbrıs’ta “Federasyon” temelinde bir görüşme sürecini başlatma ısrarından dolayı protesto ettiğini belirtti.

Dernek genel başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını, hukuk dışı izolasyon ve ambargolarla engelleyen, tüm anlaşmaları reddeden Rum yönetiminin uzlaşmazlığını, BM ve AB’nin görmezden geldiğini kaydetti.

Görüşmeleri “Federasyon” temelinde başlatma ısrarlarını da “Rumun kabul edebileceği bir çözümü” Kıbrıs Türküne empoze etmek amacı olarak gördüklerini ifade eden Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de, KKTC’deki Rum malları ile ilgili girişimlerden ötürü eleştirdi ve “Taşınmaz Mal Komisyonu” kurulmasına ilişkin AİHM kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Bu girişimleri "şiddetle" protesto ettiğini ifade eden Işık, “Rum Yönetimi, Rum malları ile ilgili bu konudaki ilgili kişileri özgürlüğünden eden tutuklamaları AİHM Kararlarına aykırı olduğu kadar iki taraf liderleri Denktaş ve Klerides arasında yapılan 1975 BM Viyana Nüfus Mübadelesi Anlaşmasına da aykırıdır” dedi.