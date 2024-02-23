İnsan Hakları Platformu koordinatörleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından İsviçre’de düzenlenen "46’ncı Evrensel Periyodik İnceleme Ön Oturumu"na katıldı.

İnsan Hakları Platformundan yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları Platformu koordinatörleri Erman Dolmacı, Didem Eroğlu ve Fezile Osum, Cenevre’de katıldıkları oturumda, Kıbrıs’ın insan hakları performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı sunumunda LGBTİ+ hak ihlalleri üzerine değerlendirmelerde bulundu, LGBTİ+ haklarının insan hakkı olduğunu belirtti.

Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, karma evlilikler, bilgiye erişim, örgütlenme özgürlüğü gibi Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki haklarına değindi. Bu hakların barış süreci, toplumun endişelerinin giderilmesi ile ayrımcılık ve dışlanmanın ortadan kaldırılması için hayati önem taşıdığını belirtti.

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum ise insan ticareti mağdurlarının tespiti, bu alanda iş birliği eksiklikleri; sığınmacı ile mültecilerin sığınma hakkına erişimlerindeki sıkıntıları dile getirdi.

İnsan Hakları Platformu Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor ve İnsan Hakları Platformu tarafından uygulanıyor.

Platformun ilerleyen süreçlerde de Kıbrıs'ın insan hakları alanındaki gelişmelerini takip etmeye ve iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.