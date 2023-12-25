Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı...MSB: "26 terörist etkisiz hale getirildi"
Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yer alan terör hedefleri, Türk jetleri tarafından bombalandı. Milli Savunma Bakanlığı, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen hava harekatlarında, en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları gerçekleştirildiğini açıkladı.
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