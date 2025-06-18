İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, "Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." dedi.

Bahreini, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail rejiminin 13 Haziran'dan bu yana İran'a saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bahreini, "Bunlar sivil, kadın, çocuk, sivil altyapı hatta ülkemizdeki barışçıl nükleer tesislerini hedef alan İsrail saldırganlığıdır. Bu saldırılar sırasında çok sayıda çocuk ve kadın dahil, yüzlerce masum insan öldürüldü. Sadece İran'da değil, aynı zamanda bölgemizdeki insanların tehlikeli sızıntılara maruz kalması nedeniyle barışçıl nükleer tesislerimiz etrafında büyük bir tehlike var." diye konuştu.

Bahreini, İsrail'in, ABD'nin yanı sıra birçok Batılı ülke tarafından finansal, lojistik ve askeri alanda desteklenmesini eleştirdi.

İsrail'in, İran'a sebepsiz yere saldırdığını belirten Bahreini, "İsrail bu saldırılar sırasında sivilleri hedef alarak ayrımcılık, orantılılık ve saldırılar hakkında halkın bilgilendirilmesi ilkesini ihlal etti. İsrail, uluslararası hukukun ve insan haklarının tüm normlarını ihlal etti. İran, İsrail saldırılarına karşılık verme konusunda kararlı. Halkımızı, güvenliğimizi ve topraklarımızı savunmada hiçbir şüphe, tereddüt göstermeyeceğiz. Çok ciddi ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Şu anda yaptığımız da bu. Kendimizi savunmaktan başka bir şeye odaklanamayız." ifadelerini kullandı.

Bahreini, ABD'nin, İsrail'in yaptıklarına ortak olduğuna işaret ederek "ABD olmadan İsrail hiçbir şey. İsrail ne yapıyorsa ABD'nin askeri ve istihbarat desteğiyle yapıyor. ABD'nin eylemlerini takip edeceğiz. Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin yanı sıra diğer uluslararası örgütlerin bu süreçte İsrail'in işlediği suçları durdurma konusunda başarısız olduğuna dikkati çeken Bahreini, uluslararası kuruluşların varlık nedenlerini kaybettiklerini söyledi.

Bahreini, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurguladı.