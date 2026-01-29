ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'daki protestolarda ölü sayısının 6 bin 373'e yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki protestolarda 6 bin 373 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 214 güvenlik görevlisi. 42 bin 486 kişi de gözaltına alındı.

HRANA, dün ölü sayısının 6 bin 221'e çıktığını paylaşmıştı.

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.