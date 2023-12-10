İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir ton 300 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Belucistan Sınır Koruma Komutanı Rıza Şucai konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şucai, sınır hattı boyunca sürdürdükleri uyuşturucu kaçakçılığı çalışmalarında aldıkları bilgi üzerine kontrolleri sıkılaştırarak bir aracı durdurduklarını belirtti.

Söz konusu araçta bir ton 100 kilo afyon sakızı ile 200 kilo esrar ele geçirildiğini aktaran Şucai, bir kaçakçının da tutuklandığını kaydetti.