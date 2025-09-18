Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor'u ağırladı. Geriye düşen Fenerbahçe, 73. ve 75. dakikada bulduğu gollerle öne geçti. 90+3. dakikada Yusuf Özdemir maçın skorunu 2-2 tayin etti.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya takımı adına golü yaptı.

İkinci yarıda 57. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Anderson Talisca kaçırdığı penaltının ardından tribünlerden tepki gördü.

ÜST ÜSTE GOLLER

73. ve 76. dakikalarda üst üste Semedo ve En-Nesyri ile goller bulan Fenerbahçe öne geçti.

90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda hata yapan İrfan Can Eğribayat elinden kaçırdığı topla gole engel olamadı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole engel oldu.

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 0-1.

31. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan yaptığı ortada Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.

41. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az, direğin yanından farkla auta çıktı.

44. dakikada orta sahadan topla çıkan Maestro, ceza sahası önünden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı oyuncunun dönüp vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fred'in ceza sahası dışından şutunda Enes Keskin'in müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek Enes Keskin'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Talisca geldi. Brezilyalı futbolcunun kullandığı atışta kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

61. dakikada iki takım oyuncularının da faul beklediği anda hakem Cihan Aydın pozisyonu avantaja bıraktı. Sağ kanatta topu alan Semedo, penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

72. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ters kanada yaptığı ortada meşin yuvarlak Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top köşeden filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ceza sahasına ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden net bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

90+3. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.