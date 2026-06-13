İş, siyaset ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimleri, Olay Gazetesi sahibi, Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) ve Limasollular Derneği UK Onursal Başkanı, iş insanı Nural Ezel’in Enfield’daki malikhanesinde düzenlenen özel davette bir araya geldi. Yaklaşık 120 seçkin konuğun katıldığı gecede birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Londra’da yayınlanan Olay Gazetesi’nin sahibi ve İngiltere’deki Kıbrıs Türk Toplumu’nun tanınmış isimlerinden iş insanı Nural Ezel, 8 Haziran Pazartesi günü Enfield bölgesindeki görkemli malikhanesinde siyaset, iş dünyası ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini ağırladı. Yaklaşık 120 davetlinin katıldığı etkinlik, Londra Türk toplumunun son dönemdeki en dikkat çekici buluşmalarından biri olarak değerlendirildi.

İş dünyasının farklı sektörlerde başarı elde etmiş isimleri, uzun yıllardır dostluklarını sürdürdükleri seçkin konuklarla aynı çatı altında buluşma fırsatı yakaladı.