Güzelyurt’ta hizmet veren ve binası yenilenen İş Bankası Şubesi, artık KKTC'de bir ilk olarak Tarım İhtisas Şubesi olarak da hizmet vermeye devam edecek.

Yenilenmiş şubenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

KKTC’nin ilk tarım ihtisası veren banka şubesi olan İş Bankası Güzelyurt Şubesi'nde, tarım alanında bilgilendirmeler yapılacak, Türkiye’de tarım alanında yapılan eğitimler canlı olarak şubede yayınlanacak, üreticiler internet üzerinden canlı olarak soru sorabilecek.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, tarım ihtisas şubesinin, Güzelyurt için atılabilecek adımlar konusunda yapılan tartışmaların bir filizi olduğunu söyledi.

İş Bankası'nın ihtisas şubesi aşma kararının iyice düşünülerek atılan bir adım olduğunu belirten Tatar, Güzelyurt ve Lefke’nin geleceğinin tarım olduğunu, bundan dolayı ihtisasın çok önemli olduğunu belirtti.

Tatar, İş Bankası'nın Türkiye’de 56 tane açtığı tarım ihtisas şubesinden Güzelyurt’a da açmasının güven tesis eden gelişmelerden olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine işaret eden Tatar, tarımsal üretimin değerinin pandemi döneminde de hissedildiğini kaydetti.

Tatar, Anadolu’dan gelen su, teknoloji ve yapay zekayla KKTC’nin bereketli topraklarında üretimin arttırılabileceğini kaydetti.

Türkiye’de tarımda yaşanan gelişmelerin, İş Bankası aracılığıyla Kıbrıs Türkü ile paylaşılmasının çok değerli olduğunu da ifade eden Tatar, bu gelişmelerin, Kıbrıs Rum Liderliğinin yaptığı tüm haksızlıklara rağmen, geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyebilmenin gerekleri olduğunu söyledi.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomiye sahip olabileceğine inandığını da kaydeden Tatar, KKTC’yi seven insanlarla iş birliği yapıldığında sorunların aşılmasının da daha kolay olduğuna inandığını da ifade etti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise Güzelyurt’ta tarım ihtisas şubesi açılması fikrinin kendisini de heyecanlandırdığını söyledi

Güzelyurt bölgesinin üretime dayalı yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özçınar, Lefke ve Güzelyurt’un tarım bölgesi olarak ilan edildiğini, İş Bankasının tarıma yönelik kredilendirme ve tarıma yönelik bir konsepti Güzelyurt’a taşımasının bir zenginlik olduğunu belirtti.

Özçınar, Güzelyurt’un da dünyadaki değişim ve gelişime ayak uydurması yönünde adımlar atıldığını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

-Yılmaz

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye’de 56 tarım ihtisas şubesi açtıklarını, bu şubelerde kuraklık, girdi maliyetleri, tarımda teknoloji gibi konularda bilgilendirme de yapıldığını, çiftçilerin sadece finansal yönden değil teknik yönden de yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Güzelyurt Şubesi'nin KKTC’nin ilk tarımda ihtisas sunan banka şubesi olacağını belirten Yılmaz, İş Bankası'nın Kıbrıs’a 70 yıl önce Kıbrıs Türk ekonomisinin ve refahını kalkındırmak amacıyla geldiyse, bugün de sürdürülebilir tarımda Kıbrıs Türkü'nün yanında olmak adına ihtisas şubesi açıklarını ifade etti.

Tahıl ve meyve üretimi alanlarında Kıbrıs Türkü'nü doyuran bölge olmasından dolayı tarım ihtisas şubesi için Güzelyurt Bölgesini seçtiklerini kaydeden Yılmaz, KKTC’nin yüzde 56’sının tarımsal arazi olmasına rağmen büyük bir bölümünde susuzluk ve kuraklık nedeniyle susuz tarım yapıldığını kaydetti.

Bu bağlamda susuz tarım tekniklerinin geliştirilmesi gerektiği düşüncesiyle Güzelyurt şubesinde tarımsal bilgilendirme yapılacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye’de gübreleme, zirai ilaç kullanımı, sulama teknikleri, tarımsal ekipmanlarla ilgili yapılacak eğitimlerin Güzelyurt Şubesi'nde canlı ve interaktif şekilde yayınlanacağını söyledi. Yılmaz, buradaki üreticilerin de sorunlarıyla ilgili uzmanlara canlı soru sorma imkanı bulacağını kaydetti.

-Akşahin

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, İş Bankası'nın adadaki 70’nci yılı olması ve ülkede ilk tarım ihtisas şubesini açacak olmalarından dolayı bugünün “çok özel bir buluşma” olduğunu ifade etti.

Akşahin, İş Bankasının KKTC’de açtığı ihtisas şubesinin Kıbrıs Türk halkı ile İş Bankası arasındaki “güvenin en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Güzelyurt’un narenciye, meyve ve sebzesiyle KKTC’nin özel bir bölgesi olduğunu belirten Akşahin, 2001’den beri hizmet veren Güzelyurt Şubesi'nin artık yeni bir misyonla hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Akşahin, “Yeni şube sadece bir yer değişikliği değil, Güzelyurt’un tarımsal potansiyeline ve üreticisine duyduğumuz değerin güçlü ifadesidir” dedi.

İş Bankası'nın üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduğunu kaydeden Akşahin, 2025’in ilk altı ayında üreticilere 300 milyon kredi sağladıklarına işaret etti.

Akşahin, İş Bankası Güzelyurt Şubesi'nin artık sadece bir banka olarak değil bölge üreticisinin yol arkadaşı danışmanı ve destekçisi olarak görev yapacağını belirtti.