Bakü – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli Bicare Insurance Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Zirvesine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Birinci, Azerbaycan’ı “Londra’yı andıran büyüleyici bir şehir” olarak nitelendirerek, KKTC’den bazı yerel ürünleri Azerbaycan pazarına kazandırmayı planladıklarını belirtti.

“Azerbaycan’da faaliyet gösteren Kıbrıslı iş insanı Kemal Bağzıbağlı’nın ortağıyla kurduğu Hellim.az markasının oldukça başarılı bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu örnek, bizlere de ilham veriyor. Kıbrıs’ımızın yerel ürünlerini Azerbaycan’da tanıtmak ve bu pazara taşımak istiyoruz,” dedi.

Birinci, yakın zamanda Azerbaycan’da yatırım yapmak üzere harekete geçeceklerini ifade ederek, KKTC ile kardeş ülke Azerbaycan arasında ekonomik köprülerin güçlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

“İstanbul ve Ankara’da yatırımlarımız mevcut. Şimdi bu zincire Bakü’yü de dahil etmek istiyoruz. Bakü çok büyülü bir şehir; sokakları Londra’yı andırıyor, insanları ise son derece samimi. Burada olmak, katma değer anlamında katkı koymak beni heyecanlandırıyor,” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı da tebrik eden Birinci, KKTC’de yeni bir dönemin başladığını vurguladı:

“Artık diplomasi anlamında daha deneyimli bir Cumhurbaşkanımız var. Biz iş insanlarının da bu kriterlere dikkat etmesi gerekir. Güçlenen bir KKTC ile hem ülkemize hem kardeş ülkelere katma değeri yüksek yatırımlar için tüm enerjimizle hazırız,” ifadelerini kullandı.