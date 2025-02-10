Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı U.T. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Üç günlük ek tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan U.T, teminatla serbest kaldı.

Mahkeme, zanlının 300 bin TL nakdi teminat yatırmasına, 2 kefilin birer milyon kefalet senedi imzalamasına, 2 haftada bir en yakın polis karakoluna giderek “ıspat-ı vücut” yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Zanlı U.T. aleyhinde, “İptal edilmiş veya günü geçmiş resmi belgeleri tedavüle sürmek, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs ve yasal görevlere riayetsizlik etmek" suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan tahkikat memuru, önceki duruşmada zanlının KKTC Merkez Bankası yeni hizmet binası ihalesine katılmak ve kazanmak için Gelir ve Vergi Dairesi’nden “borcu yoktur” yazısı aldığını ve daireye 32 milyon TL ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktarmıştı.

Tahkikat memuru, ayrıca 13 Milyon TL vergi borcu oluşmasına rağmen geçerliliği ortadan kalkan “borcu yoktur” yazısını tedavüle sürdüğünü ve Kamu İhale Yasası'na aykırı davrandığını belirtmişti.