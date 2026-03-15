Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde alkollü sürücü, yönetimindeki araç ile park halinde bulunan araca çarptı.
Polisten verilen bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da YDÜ içerisinde araba müzesi park yolu üzerinde, Mehmet Ali Söğütlü (E-23) 116 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 635 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, park halinde bulunan VR 695 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.