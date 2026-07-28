Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e adadaki gerçekleri kabul etme çağrısında bulunarak, K ıbrıs’ta yeni bir sürecin ancak adadaki siyasi gerçeklerin kabul edilmesiyle başlayabileceğini söyledi.

Üstel, adayı ziyaret edecek Guterres'in Kıbrıs sorununa çözüm bularak tarihe geçmek istiyorsa yapması gerekenin BM Genel Kurulu'nu toplaması ve Genel Kurul'un KKTC'yi tanıması olduğunu kaydetti.

-“Sorun, adadaki gerçekleri görmezden gelen uluslararası anlayış oldu”

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in ziyaretinin, Kıbrıs Türk halkına yıllardır reva görülen haksızlıkların samimiyetle sorgulanmasına vesile olmasını temenni etti.

Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir aynı yöntemlerin denendiğini, aynı ezberlerin tekrarlandığını ancak sonucun değişmediğini kaydeden Üstel, “Çünkü sorun hiçbir zaman Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi değildi. Sorun, adadaki gerçekleri görmezden gelen uluslararası anlayış oldu.” dedi.

2004 Annan Planı’nın bunun en açık örneği olduğuna dikkat çeken Üstel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı çözüm için ‘evet’ dedi. Buna rağmen verilen sözler tutulmadı. İzolasyonların kaldırılması gerekirken daha da ağırlaştırıldı. Hukuk siyasete alet edildi. Kıbrıs Türk halkına ve ekonomisine yönelik siyasi, hukuki ve ekonomik baskılar sistematik şekilde artırıldı. Bunun başlıca sorumluluğu, verdiği sözleri yerine getirmeyen Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’nindir. Bugün de aynı yanlış anlayış devam etmektedir.”

-“BM Genel Kurulu toplanmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır”

Birleşmiş Milletlerin artık altmış yılı aşkın süredir sonuç üretmeyen federasyon anlayışını terk etmesi gerektiğini belirten Üstel, “Adadaki gerçek açıktır. Kıbrıs’ta iki halk, iki demokrasi ve iki ayrı devlet vardır.” vurgusu yaptı.

“Sayın Guterres Kıbrıs sorununa çözüm bularak tarihe geçmek istiyorsa, yapması gereken şudur: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır.” diyen Üstel, bunun, Kıbrıs’taki mevcut gerçeklerin kabulü, kalıcı barışın tesisi ve yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen anlayışın terk edilmesi bakımından artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

-“İki devletli vizyon, bizim için vazgeçilmez bir devlet politikasıdır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kurumlarıyla, demokrasisiyle, ekonomisiyle ve halk iradesiyle yaşayan bir devlet olduğunun altını çizen Üstel, “Bu gerçeği yok sayan hiçbir yaklaşımın başarı şansı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli vizyon, bizim için vazgeçilmez bir devlet politikasıdır.” dedi.

Hiçbir güç, dayatma, izolasyon, siyasi, hukuki veya ekonomik baskının Kıbrıs Türk halkını, haklarından, egemenliğinden, devletinden ve anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağından asla vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Sayın Genel Sekreter’in ziyaretinin, geçmişteki hataların tekrarlanmasına değil, Kıbrıs’taki gerçeklerin kabul edilmesine ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesine ilişkin yaklaşımını yeniden değerlendirmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Kalıcı bir anlaşmanın yolu da, kalıcı bir çözümün yolu da buradan geçmektedir.”