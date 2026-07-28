Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Kıbrıs’ta barışı dayatamayacağını belirterek, barışın yalnızca Kıbrıslılar tarafından, liderleri aracılığıyla inşa edilebileceğini vurguladı.

Kıbrıs’a gelişinin ardından X hesabından paylaşım yapan Guterres, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm arayışında Kıbrıslı toplumlara desteğini ifade etmek üzere adaya geldiğini belirtti.

Guterres, bu sabah temaslarına başlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın dün ayrı ayrı liderlerle yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Guterres liderleri makamlarında ziyaret edecek. Guterres, saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, saat 11.45’te ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

Guterres, 12.30’da Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak.

Saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek Guterres; saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek.

BM Genel Sekreteri Guterres, saat 19.00’da ise Erhürman ve Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YARIN

Guterres, çarşamba günü de Erhürman ve Hristodulidis’le ara bölgede üçlü görüşme gerçekleştirecek.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı düzenleyeceği öngörülüyor.

Guterres’e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in eşlik etmesi bekleniyor.

Guterres’in ziyareti, bir BM Genel Sekreteri’nin 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Kıbrıs’a son BM Genel Sekreteri ziyareti, 2010’da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.

Holguin, dün Guterres ziyareti öncesi liderlerle yaptığı görüşmelerde, bu ziyaretin Genel Sekreter'in Kıbrıs’a olan bağlılığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, Guterres’in görev yaptığı 10 yıl boyunca Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilendiğini vurgulamıştı.