İş Kadınları Derneği (İKD), kuruşunun 18’inci yıldönümü nedeniyle dün gece etkinlik düzenledi.

Dernek'ten verilen bilgiye göre etkinlik Lefkoşa’da İş Kadınları Derneği (İKD) Köşkü’nde yer aldı.

Dernek Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı açılış konuşmasında, bölgedeki savaşlara işaret ederek barış ve dayanışma temennisini dile getirdi.

Görevi 2024 Ocak’ta devraldıklarını hatırlatan Bozkırlı, yönetim kurulu üyelerini “kız kardeşlerim” diye tanımladı ve “Gece gündüz aile gibi çalıştık, birlikte büyüdük, üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

Derneğe yeni katılan iş kadınlarının “vizyoner ve enerjik” olduğunu kaydeden Bozkırlı, “Her yıl üye almıyoruz ama bu yıl ailemize çok özel isimler katıldı. Emin adımlarla büyüyoruz” dedi.

2025’te üyelere özel kimlik kartları hazırlandığını belirten Bozkırlı, “Artık ailemizin bir kimliği var. Bu kartlarla hem sembolik bir aidiyet yaşayacağız hem de ortak projelerde güçleneceğiz.” dedi.

-Köşk Kafe

Dernek ile Budak Pastanesi arasında başlayan yeni iş birliğiyle ilgili de bilgi veren Bozkırlı, Dernek bahçesinde “Köşk Kafe” adıyla yeni bir mekânın hizmete gireceğini açıkladı.

Bozkırlı, “Budak Pastanesi, dededen toruna süregelen üretim anlayışıyla bizim aile tanımımıza çok uygun. Ailemizi onlarla birlikte büyütüyoruz. Bu sadece bir iş birliği değil; yerli üretimi ve kadın emeğini destekleyen bir ortaklık.” dedi.

Gecede, sanatçı Güneş Kozal’ın performansıyla Sevim Burak’ın yazdığı ve Handan Ergiydiren’in yönettiği “Bir Hatıra Bir Siz” adlı okuma tiyatrosu da sahnelendi. Ardından Tango Siempre grubunun dans gösterisi, Serdar Kavaz ve İbrahim Çetiner’in konseri yer aldı.