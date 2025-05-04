Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imar izni veren belediyeler arasında iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yeni İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Güzelyurt ve Girne Belediyesi temsilcileri ve altı ilçenin kaymakamları katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, iş kazaları, iş güvenliği ve yasal düzenlemelerin ele alındığı toplantıda, iş sağlığı ile güvenliği uygulamalarında yerel yönetimlerle işbirliği yapılması ve bu çerçevede toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması için yapılması gerekenler görüşüldü.

-Gardiyanoğlu

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2025 yılını "Çalışma Yılı " ilan ettiklerini ve en büyük sıkıntılarının iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri olduğunu kaydetti. Sorunu kaynağından kurutmak için altı ilçenin belediye başkanları ve kaymakamlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen Gardiyanoğlu, bu masayı çok önemsediğini ve yerel yönetimlerle görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

2025 yılında 4 ayda 4 ölümlü kaza meydana geldiğini, her yitirilenin bir can olduğunu ve gerisinde ailesini bıraktığını ifade eden Gardiyanoğlu, alınacak tedbirin hiç kimsenin canından daha değerli olmadığına vurgu yaptı.

Gardiyanoğlu, sınırlı müfettiş sayısına rağmen, göreve geldikleri tarihten itibaren iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini 1500’lerden 3500’e çıkardıklarını, 0 ölümlü kaza ve minimum iş kazasını hedeflediklerini kaydetti. Yaşanan ölümlü iş kazalarının çoğunlukla çalışanların bireysel hataları ya da yeterli eğitim almamasından kaynaklandığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, "Belediyeler ve kaymakamlıklarla işbirliği içinde güçlerimizi birleştirerek insan odağında, 0 ölümlü kaza ve minimum iş kazası hedefiyle hareket etmek istiyoruz’’ dedi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da iş güvenliği açısından olarak eksiklikleri olduğunu, Gazimağusa Kaymakamlığı ile bu eksiklikleri tamamlamak için işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Uluçay, Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu tarafından düzenlenen bu toplantının ve atılan kararlı adımın iş sağlığı ve güvenliği alanında bir başlangıç noktası olmasını temenni etti.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise özellikle inşaatların yoğun olduğu İskele bölgesinde iş kazalarının daha çok yaşandığında dikkat çekti. Belediye olarak gerek denetimler gerekse yetkileri doğrultusunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirten Sadıkoğlu, her bir bireyin hayatının kıymetli olduğunu vurgulayarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte ne yapılması gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

-Amcaoğlu

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyet gösterip toplantı düzenleyen Çalışma Bakanlığı’na teşekkür etti. Merkezi ve yerel yönetimlerin her alanda birbirini tamamlaması ve işbirliği yapması gerektiğine işaret eden Amcaoğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında can kaybının yaşanmaması amacıyla, 2022 yılında göreve geldiklerinde yapı denetim sistemine dahil olduklarını belirtti.

Amcaoğlu, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde birçok çalışan olduğunu; iş sağlığı ve güvenliği alanında; denetim, eğitim ve bilinçlendirme konusunda maddi ve manevi açıdan her türlü işbirliğine katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

-Harmancı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise artan ölümlü iş kazalarının sayısına ve yeterli denetimin olmamasına dikkat çekti. Özellikle belediyeler anlamında inşaat üzerinden, imar bölümleri aracılığıyla yapı denetiminin yapıldığını ama bu denetimin sahada tam olarak tatbik edilemediğini kaydeden Harmancı, Çalışma Bakanlığı ile yerel yönetimler arasında işbirliği yapılarak eksikliklerin ortaya koyulmasının önemine vurgu yaptı.

Yapı denetiminin bir başlangıç noktası olduğunu ifade eden, sonrasında saha denetiminin de önem kazandığına işaret eden Harmancı; belediye olarak insan odaklı vizyon doğrultusunda, bakanlığın koyduğu 0 ölümlü kaza hedefiyle işbirliği içinde çalışmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.