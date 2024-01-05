Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsias otel davasında bugün ilk olarak tanıklar dinlenmeye başlandı.

Otelin resepsiyon görevlisi Ahmet Can, olay sırasında evde olduğunu söyledi. Herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Can, kendisinin de enkaz altında kaldığını belirtti.

Resepsiyonda çalıştığını ve Ahmet Bozkurt ve oğullarını tanıdığını kaydeden Can, otelle Ahmet beyin ilgilendiğini söyledi. Can, “Çocukları gelip gidiyorlardı, işlerle ilgilenmiyordu. Hafta sonu kahvaltıya geliyorlardı. Biz ide hesapları müdüre devrediyorduk.. Otelde kalmazdı oğulları, kızları bilmiyorum. Adana’dan gelen enişteleri bazen gelip kalıyordu” şeklinde devam etti.

Mahkemede daha önce verdiği ifade okunan Can, otelde 2 senedir çalıştığını ancak otelin 9. katında yapılan tadilat değişikliği konusu ve imar affı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Can, “Otelin 9. katı kapalıydı. Orayı hiç görmedim. Çocuklar çıkarlardı ama odaya girip çıktığını görmedim” dedi.

Can, müşteki avukatlarının sorularını yanıtında, 5 Şubat sabahı 7’den akşam 7’ye çalıştığını belirtti. Ahmet Can, genelde kış dönemi işten çıkarıldığını ve teras kat yapımı sırasında da çalışmadığını söyledi.

Ahmet Can, Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt’un akşam saatleri geldiğini ve eşiyle lobide oturup çay içtiğini söyledi. Efe, Mehmet ve Fatih Bozkurt’tan hiç talimat almadığını kaydeden Can, “Ben muhasebe ve ön büroyla muhatap oluyordum. Yukarıyla ilişkimiz olmazdı” dedi.

Bir resim gösterilerek üsteki camlı bölümün ne olduğunun sorulması üzerine “Teras katıydı ve restaurant olarak da düzenlenmişti. Masalar vardı ama kullanılmıyordu. Oraya asansörle çıkılıyordu” yanıtını verdi.

Başka bir soruyu yanıtında, Ahmet Bozkurt’un hasta olduğunu bildiğini ancak detayından haberdar olmadığını belirten Can, şirketin işleyişiyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Ahmet Can, depremden sonra otelin bulunduğu alana dördüncü ve beşinci gün gittiğini ve mesai arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Can, ziyaretinde binanın tamamen yıkıldığını ve çalışmalar yapıldığını gözlemlediğini kaydetti.

Can, başka bir soruyu yanıtında, “Ahmet bey arabasını dışarı bırakmazdı. Sabah işe geldiğinde lobide otururdu” dedi.

Can, sorular üzerine, heyetin otele giriş tarihini hatırlamadığını ve otelin mutfağının asma katta olduğunu söyledi.

dıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında ikinci tanık Celal Görücü mahkeme başkanının sorularını yanıtladı.

Otelin muhasebesinde çalıştığını ve sanıkları tanıdığını söyleyen Görücü, iddianame hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine “Depremi hepimiz yaşadık.. Otelde kolon kesilme gibi bir olay olmadı” dedi.

Görücü, otelden Ahmet Bozkurt’un sorumlu olduğunu, Efe Bozkurt’un ise otele ve muhasebeye baktığını kaydeden söyledi. Görücü, “İdari işlerden Efe Bozkurt sorumluydu. Şirkette söz sahibiydi. Gün içindeki hasılatları ona veriyorduk” dedi.

1984 yılında iş hayatına Ahmet Bozkurt ile başladığını kaydeden Görücü, sonradan yapıldığı iddia edilen kaçak yapıdan haberi olmadığını söyledi. Görücü, “Oraya girip çıkmadım.. Ahmet Bozkut’un ofisiydi. O kullanıyordu. Kimse girip çıkmıyordu.. Yazıhane ofis yapılmasında herhangi bir rol almadım.. Yazıhanenin yapılış tarihi konusunda net tarih hatırlamıyorum” şeklinde devam etti.

Mahkemede daha önce verdiği ifade okunan tanık müştekilerin sorularını da yanıtladı. Görücü, “Ofis en üst kataydı, bu konudaki ödemeleri kimin yapıldığını bilmiyorum” dedi.

Otelin muhasebecisi olarak Efe Bozkurt’a maaş ödendiğini söyleyen Görücü, müşterilerin ödemleri resepsiyonistlere yaptığını söyledi. Rejenerasyon grubun ödemesinin alınıp alınmadığını hatırlamadığını kaydeden Görücü, “Depremden sonra bende büyük bir unutkanlık oldu, hatırlamıyorum..” şeklinde devam etti.

Görücü, başka bir soruyu yanıtında, ödemesiz misafir ağırlayıp, faturasız işlem yaptıklarını söyledi.

Devletten alınan krediyle ne yapıldığı sorusunu yanıtında, otelin tadilatında, malzeme ve mefruşat alımında kullanıldığını kaydeden Görücü, deprem sonrası kimseye ödeme yapmadığını belirtti.

Görücü, Efe Bozkurt’un görevinin ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtında, “Şirket ortağı ve babasının aradığı mali sorumluydu. Personelden de sorumluydu” dedi.

“Otel inşaatına 1992 yılında başladık. İş merkezi ya da özel hastane diye düşünülüyordu. Sonunda otele çevirdik ve inşaata 2000 yılında başladık” diyen Görücü, başka bir soruya “Efe Bozkurt’a o günkü değerle personelden biraz fazla, 3-4 bin TL’lik maaş veriyorduk” yanıtını verdi.

Ofis için ne tür malzemeler alındığı sorusunu yanıtında “Bilmiyorum. Aklıma gelen bir şey yok” diyen Görücü, özel yapılan yere çay kahve nasıl gidiyordu sorusuna ise tanık “Çok fazla misafir gelmiyordu ama geldiğinde de muhakkak bir garson girip çıkıyordu” dedi. Görücü, ofis kısmı için şap atılıp atılmadığını bilmediğini söyledi.

Görücü, inşaatta kiminle çalışıldığına ilişkin soruyu yanıtında, 1992 yılında inşaata müteahhittin altında çalışan bir kişiyle başlandığını ancak 2000’den sonra kiminle çalışıldığını hatırlamadığını belirtti.

Binanın yapım aşamasındaki ödemelerin muhasebeden değil de binanın sahibi Ahmet Bozkurt’un kendi hesabından yapıldığını kaydeden Görücü, inşaatı yapanlarla doğrudan Ahmet Bozkurt’un ilgilendiğini, kendisinin bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Çağakan Yılmaz isimli kişinin isminin kayıtlarda olmamasının sorulması üzerine resmen kayıtlı olmayan kişiyle ilgili bilgisi olmadığını ve konaklayan kişilerle bilginin emniyet müdürlüğüne verildiğini belirtti.

Celal Görücü, Kalkınma Bankası’ndan alınan kredilerin tamamının ödenmediğini ve ödemelerin de fatura karşılığı yapıldığını ancak enkaz altında kalan faturaları ibraz edemeyeceğini söyledi. Görücü, inşaat malzemelerinin faturalarının sorulması üzerine, “Muhasebeci olarak biz faturalandırmadık, çalıştığımız firmalar faturalandırdı” dedi.

Otele ilişkin bir fotoğraf gösterilerek, camlı alanın ne olduğunu sorulması üzerine Görücü, “Aslında restoranımızdı ama kullanılmıyordu. Ofis olarak kullanılan yer neresiydi emin değilim” yanıtını verdi.

Görücü, sanıklardan Ahmet Bozkurt’un sorusu üzerine, Bozkurt’un ofisini genelde kullanmadığını, otelin girişinde, sağdaki koltukta oturduğunu ve işleri oradan idare ettiğini söyledi.

Sanık avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık, statik projeleri kimin yaptığını bilmediğini kaydeden Görücü, Erdem Yılmaz’ın kim olduğunun sorulması üzerine, Yılmaz’ın inşaat projesini yaptığı yönünde bir bilgisi olduğunu belirtti.

Celal Görücü, mutfağın nerede olduğunun sorulması üzerine, “Mutfak asma kattaydı. Mutfak için yan binadan daire alınmış ve otel binasıyla birleştirilerek mutfak yapılmış. Restoran da oradaydı. Bitişikti hepsi” dedi.

Görücü, başka bir soruyu yanıtında, bina yapımına ara verildiğinde, duvarların örülüp örülmediğini bilmediğini söyledi.

Krediyle ne alındığını sorulması üzerine mefruşat ve yatak gibi şeyler alındığını ancak oda artırımı yapılmadığını belirtti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Davası duruşmasının üçüncü gününde otel teknik elemanı Hasan Gündüzoğlu tanık olarak dinlendi. Gündüzoğlu’nun tanıklığının ardından duruşmaya saat 14.00’e (Türkiye saati) kadar ara verildi.

Sanıklarla herhangi bir akrabalık bağı olmadığını, 2008’de otelde teknik eleman olarak işe başladığını belirten Gündüzoğlu, “Ahmet Bozkurt benim işverenimdi. Son söz Ahmet Beyindi, Efe bey de bir kaç yıldır otelle ilgileniyordu. Mehmet Fatih Bozkurt’un bir ilgisi yoktu. Personelle ilgileniyordu” dedi.

İddianamede geçen en üst katı bildiğini kaydeden Gündüzoğlu, “Yapıyla ilgili demir dikme yaptık. Çelik konstrüksiyondu, kutu profil döşendi. Sandviç panel içi köpük altı üstü saç, en üstü alçıpandı. Orası Eskiden terastı bay bayan tuvaleti vardı. Ahmet beye özeldi. Gelenler müdüriyette ağırlanıyordu. O da girişte lobideydi. Aileden gelen misafirleri, çocukları ve eşi asansörle yukarı çıkıp geliyorlardı, ama şahsen görmedim” şeklinde konuştu.

Tanık Gündüzoğlu, müştekilerin sorularını da yanıtladı.

Deprem sonrası enkazda olan beton yapının fotoğrafları gösterilerek bunun ne olduğu sorulduğunda Hasan Gündüzoğlu, fotoğraftaki parçanın yan binadan gelmiş olabileceğini söyledi.

Gündüzoğlu, her konuda önce müdürle muhatap olduğunu, sonra Efe Bozkurt’la konuşulduğunu, son kararı ise her zaman Ahmet Bozkurt’un verdiğini ifade etti.

2014 ve 2015’te ayrı ayrı kapasite artırımı yapıldığını hatırlamadığını söyleyen Gündüzoğlu, “2016 veya 2018’de tadilata girdik. Duvar kağıtları söküldü, seramikler değişti onun gibi işler yapıldı” dedi.

Bir soru üzerine Hasan Aslanı tanıdığını, müteahhit olduğunu bildiğini ancak binanın müteahhittinin o olup olmadığını bilmediğini söyleyen Gündüzoğlu, müşteki avukatları tarafından bir video gösterilerek, videoda gösterilenlerin binaya ağırlık verip vermediği sorulduğunda, “orasının teras olduğunu, betonarme olmadığını, binaya ek yük getirmediğini” savundu.

“Bu parça iki bina arasını kesmek için yapıldı. Duvarların sağlamlığı konusunda sıkıntı yoktu” diyen Gündüzoğlu, İsias Otel’in olduğu yere depremden sonra öğleye doğru gittiğini belirtti.

Gündüzoğlu, “3-4 kat gibiydi yapı, çatı kısmı da yerdeydi.. Yukardaki ofiste tesisat vardı. Buranın tesisatı için bir şey yapmadım. Binadan bağımsız bir mutfak vardı bir de binanın içinde mutfak vardı.” dedi.

Sanık Ahmet Bozkut’un sorusunu yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, “Bozkurt’un genelde lobide olduğunu, odasında görmediğini, her zaman asansörle yukarı çıktığını ama nereye girdiğini görmediğini” ifade etti.

Müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, statik projesiyle kimlerin ilgili olduğunu ve işlemleri bilmediğini kaydetti.

Otelde oda artışı ve azalışı olmadığını belirten Gündüzoğlu, Efe Bozkurt’un 2022’de evlendiğini ve otelde çalışılmaya başlandığını kaydetti.

Tanığın dinlenmesinin ardından saat 14.00 ‘e (Türkiye saati) kadar duruşmaya ara verildi.