İsias Otel iddianamesinin detayları ortaya çıktı. Otelde deniz kumu kullanıldı, kaçak kat çıkıldı, yıkılabileceği öngörüldü ama olası kasttan dava açılmadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 26'sı KKTC’den gelen küçük voleybolcuların olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli ile ilgili skandallar dizisi ortaya çıktı. İddianamede otelin deprem olmadan dahi yıkılma tehlikesi olduğu, temelin zemin etüt raporu alınmadan atıldığı, ruhsatının “konut” olarak düzenlendiği, 9 yerine 13 katlı yapıldığı ve 'otel'e çevrilen ruhsata 'sağlan' raporu alındığı belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan, 26’sı KKTC’den voleybol turnuvası için gelen çocuklar olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand İsias Oteli’nin iddianamesi, otelin deprem olmadan bile yıkılma tehlikesi olduğunu ortaya koydu. Otel binası ile ilgili skandalları ortaya koyan 11 sanıklı iddianamede, binanın temelinin zemin etüt raporu alınmadan atıldığı, ruhsatının “konut” olarak düzenlendiği, 9 kat için ruhsat verilmesine rağmen 13 katlı yapılmasına göz yumulduğu, ruhsat otele çevrilirken mühendislerden “binanın sağlam olduğuna dair” rapor alındığı vurgulandı. Kaçak kat sorununun 2018’de imar barışı ile çözüldüğünün anlatıldığı iddianamede, “binada deniz kumu kullanıldığı” da vurgulandı. İddianamede, “İlave katın çıkılması halinde binanın yıkılacağı hususunun gayet öngörülebilir olduğu ancak şüphelilerin farklı etkenlere güvenerek bir nedenle neticenin meydana gelmeyeceğini düşünerek eylemlerini gerçekleştirdikleri” tespiti yapıldı. Savcı, buna karşılık, sanıkların “öldürme” suçu gibi ceza almalarını sağlayacak “olası kast” düzenlemesi yerine en fazla 22,5 yıl ceza almalarına yol açacak “bilinçli taksirle ölüme sebep olma” suçundan dava açtı.

OTEL SAHİBİ DE DAHİL 11 SANIK

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı. Aralarında otel sahibi Ahmet Bozkurt’un da bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan düzenlenen iddianame Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. KKTC adına Başbakan Ünal Üstel'in de müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verildi.